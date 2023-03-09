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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 09.03.2023 - Güncelleme : 09.03.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

2- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul edecek.

(Ankara/16.30) 

3- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye, Meksika, Endonezya, Güney Kore ve Avustralya'dan oluşan uluslararası platform MIKTA 8. Parlamento Başkanları Konferansı'nın açılış konuşmasını yapacak.

(İstanbul/10.00) 

4- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

(Ankara/14.00) 

5- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman'daki konteyner kentte Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na katılacak.

(Adıyaman/12.00) 

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AFAD Kriz Merkezi'ni, Merkez Sosyal Market'i, Organize Sanayi Bakırlar Tekstil Fabrikası'nı, Ticaret Odası'nı ve Kadirli KYK Yurdu'nu ziyaret edecek.

(Osmaniye/11.00-17.00) 

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, depremzedelerin bulunduğu Ankara Büyükşehir Belediyesi Araplar Aile Yaşam Merkezi'ne ziyarette bulunacak.

(Ankara/17.00) 

3- TBMM'den

- Genel Kurulda, kamuya olan borçların yapılandırılmasını da içeren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Afet Yeniden İmar Fonunun Kurulması ile Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

- Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda, Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00/11.00/12.00) 

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Gaziantep ve Kilis'te muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya gelecek.

(Gaziantep/11.30/Kilis/15.30) 

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

​​​​​​​(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut ve AB üyesi ülkelerin Ankara'daki misyon şefleriyle öğle yemeğinde bir araya gelecek.

(Ankara/12.30) 

2- "Üçlü Muhtıra" çerçevesinde kurulan "Daimi Ortak Mekanizma"nın üçüncü toplantısı Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenecek.

(Brüksel) 

3- İsrail'de Binyamin Netanyahu hükümetinin yargının yetkilerini kısıtlamayı hedefleyen yasal düzenlemelerine karşı "sivil itaatsizlik eylemleri" düzenlenecek.

(Tel Aviv/Kudüs) 

SPOR

1- UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turunda ilk maçlar yapılacak. Kupada Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe, deplasmanda İspanya'nın Sevilla takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Sevilla/23.00) 

2- UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin son 16 turu ilk maçları tamamlanacak. Kupada Türkiye'yi temsil eden takımlardan Medipol Başakşehir, Belçika'nın Gent, Demir Grup Sivasspor ise İtalya'nın Fiorentina takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Gent/Floransa/23.00) 

3- Spor Toto 1. Lig'de 25. hafta mücadelesi Beyçimento Bandırmaspor-Eyüpspor ve Sakaryaspor-Yılport Samsunspor maçlarıyla tamamlanacak.

(Balıkesir/14.30/Sakarya/20.00) 

4- Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu K Grubu'nda Galatasaray Nef, İspanya'nın Unicaja takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.00) 

5- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu'nun 21. hafta maçları yapılacak. Antalya Toroslar Basketbol-Bursa Uludağ Basketbol, Çankaya Üniversitesi-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Nesibe Aydın-BOTAŞ, Beşiktaş-OGM Ormanspor, Galatasaray Çağdaş Faktoring-Fenerbahçe Alagöz Holding ve Melikgazi Kayseri Basketbol-Emlak Konut karşı karşıya gelecek.

(Antalya/13.00/Ankara/14.00/14.30/İstanbul/15.00/18.00/Kayseri/15.30) 

6- Hentbolda deprem felaketi nedeniyle ara verilen ligler yeniden başlayacak; Kadınlar Süper Lig'de 15. hafta maçları yapılacak. 

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