Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
2- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul edecek.
(Ankara/16.30)
3- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye, Meksika, Endonezya, Güney Kore ve Avustralya'dan oluşan uluslararası platform MIKTA 8. Parlamento Başkanları Konferansı'nın açılış konuşmasını yapacak.
(İstanbul/10.00)
4- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.
(Ankara/14.00)
5- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman'daki konteyner kentte Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na katılacak.
(Adıyaman/12.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AFAD Kriz Merkezi'ni, Merkez Sosyal Market'i, Organize Sanayi Bakırlar Tekstil Fabrikası'nı, Ticaret Odası'nı ve Kadirli KYK Yurdu'nu ziyaret edecek.
(Osmaniye/11.00-17.00)
2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, depremzedelerin bulunduğu Ankara Büyükşehir Belediyesi Araplar Aile Yaşam Merkezi'ne ziyarette bulunacak.
(Ankara/17.00)
3- TBMM'den
- Genel Kurulda, kamuya olan borçların yapılandırılmasını da içeren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.
- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Afet Yeniden İmar Fonunun Kurulması ile Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.
- Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda, Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.
(TBMM/14.00/11.00/12.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Gaziantep ve Kilis'te muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya gelecek.
(Gaziantep/11.30/Kilis/15.30)
2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/14.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut ve AB üyesi ülkelerin Ankara'daki misyon şefleriyle öğle yemeğinde bir araya gelecek.
(Ankara/12.30)
2- "Üçlü Muhtıra" çerçevesinde kurulan "Daimi Ortak Mekanizma"nın üçüncü toplantısı Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenecek.
(Brüksel)
3- İsrail'de Binyamin Netanyahu hükümetinin yargının yetkilerini kısıtlamayı hedefleyen yasal düzenlemelerine karşı "sivil itaatsizlik eylemleri" düzenlenecek.
(Tel Aviv/Kudüs)
SPOR
1- UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turunda ilk maçlar yapılacak. Kupada Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe, deplasmanda İspanya'nın Sevilla takımıyla karşı karşıya gelecek.
(Sevilla/23.00)
2- UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin son 16 turu ilk maçları tamamlanacak. Kupada Türkiye'yi temsil eden takımlardan Medipol Başakşehir, Belçika'nın Gent, Demir Grup Sivasspor ise İtalya'nın Fiorentina takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
(Gent/Floransa/23.00)
3- Spor Toto 1. Lig'de 25. hafta mücadelesi Beyçimento Bandırmaspor-Eyüpspor ve Sakaryaspor-Yılport Samsunspor maçlarıyla tamamlanacak.
(Balıkesir/14.30/Sakarya/20.00)
4- Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu K Grubu'nda Galatasaray Nef, İspanya'nın Unicaja takımını konuk edecek.
(İstanbul/20.00)
5- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu'nun 21. hafta maçları yapılacak. Antalya Toroslar Basketbol-Bursa Uludağ Basketbol, Çankaya Üniversitesi-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Nesibe Aydın-BOTAŞ, Beşiktaş-OGM Ormanspor, Galatasaray Çağdaş Faktoring-Fenerbahçe Alagöz Holding ve Melikgazi Kayseri Basketbol-Emlak Konut karşı karşıya gelecek.
(Antalya/13.00/Ankara/14.00/14.30/İstanbul/15.00/18.00/Kayseri/15.30)
6- Hentbolda deprem felaketi nedeniyle ara verilen ligler yeniden başlayacak; Kadınlar Süper Lig'de 15. hafta maçları yapılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.