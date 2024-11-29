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Marmara Adası'nda mermer ocağında toprak kayması oluştu

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'nda bulunan bir mermer ocağında toprak kayması meydana geldi.

Miraç Kaya  | 29.11.2024 - Güncelleme : 29.11.2024
Marmara Adası'nda mermer ocağında toprak kayması oluştu

Balıkesir

İlçeye bağlı Saraylar Mahallesi'nde 24 Kasım'da E.Ö'ye ait mermer madeni ocağında meydana gelen toprak kaymasının ardından bugün de yine aynı mevkide bulunan Ö.G'ye ait mermer madeni ocağında toprak kayması oluştu.

Göçük anı çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarınca kaydedildi. Olayda, herhangi bir can ve mal kaybı olmadığı belirtildi.

Bu arada Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) Saraylar liman mevkisinde bulunan ve projeye uygun faaliyette bulunmayan 8 firmanın çalışmalarının geçici olarak durdurulmasına karar verdiği öğrenildi.

24 Kasım'daki toprak kaymasında 2 işçi ölmüştü

24 Kasım'da, ilçeye bağlı Saraylar Mahallesi'nde E.Ö'ye ait mermer ocağında toprak kayması meydana gelmiş, mermer bloklarının altında kalan Ahmet Özmen ve Mustafa Dak, yaşamını yitirmişti. AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılan Özmen ve Dak'ın cenazeleri, Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde defnedilmişti.

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