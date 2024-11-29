Dolar
34.69
Euro
36.76
Altın
2,650.02
ETH/USDT
3,594.90
BTC/USDT
97,406.00
BIST 100
9,652.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasındaki EA7 Emporio Armani Milan maçı sonrası Ülker Arena’da basın toplantısı düzenliyor
logo
Gündem

Akdeniz'de 4,8 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Fırat Taşdemir, Zehra Tekeci  | 29.11.2024 - Güncelleme : 29.11.2024
Akdeniz'de 4,8 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.13'te merkez üssü Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıkları olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Gazipaşa'ya 73,72 kilometre mesafede olan depremin 34,79 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD: "Olumsuz bir durum bulunmuyor"

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmadığını, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Akdeniz, Antalya Gazipaşa açıklarında (74 km) saat 22.13'te meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadesi kullanıldı.

Valilik açıklaması

Antalya Valiliği, depremle ilgili herhangi olumsuz bir durumun olmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Gazipaşa ilçesi açıklarında saat 22.13'te 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Şu ana kadar intikal eden olumsuz bir durum yoktur. Saha taramalarımız devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Deprem, Gazipaşa ilçesinin yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kabul edildi
Akdeniz'de 4,8 büyüklüğünde deprem
Marmara Adası'nda mermer ocağında toprak kayması oluştu
Van Bahçesaray belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi

Benzer haberler

Akdeniz'de 4,8 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,8 büyüklüğünde deprem

Depremde 169 kişinin öldüğü konutların yıkılması davasının ilk duruşması görüldü

Depremde yıkılan camiyi cemaat imece usulüyle yeniden inşa etti

Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
İtalya Başbakanı Meloni: Lübnan'daki ateşkesi bir başlangıç ​​noktası olarak görmeliyiz

İtalya Başbakanı Meloni: Lübnan'daki ateşkesi bir başlangıç ​​noktası olarak görmeliyiz
AFAD 1000 arama ve kurtarma teknikeri alacak

AFAD 1000 arama ve kurtarma teknikeri alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet