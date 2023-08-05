Mardin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin kırsalında düzenlenen operasyonda, 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Yerlikaya'nın, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamaya göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığının istihbari çalışmaları sonucu Nusaybin ilçesi Bagok kırsalında J-SİHA ile tespit edilen teröristler, dün Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16'lar ve ATAK taarruz helikopterleriyle ateş altına alındı.
3️⃣ TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 5, 2023
Mardin İl Jandarma Komutanlığımızın yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde Mardin-Nusaybin ilçesi BAGOK kırsalında J-SİHA ile tespit edilen teröristler, dün Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı F-16’lar ve ATAK taarruz helikopterleri… pic.twitter.com/HBYBSHLIUn
Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Mardin İl Jandarma Komutanlığından jandarma özel harekat ve komando ile güvenlik korucularının yer aldığı timler tarafından yapılan Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz Operasyonu kapsamında, bu sabah 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Bakan Yerlikaya, "Operasyonu gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek." ifadesini kullandı.
Paylaşımda, operasyona ait görüntüler de yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.