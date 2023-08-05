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Mardin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin kırsalında düzenlenen operasyonda, 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Orhan Onur Gemici  | 05.08.2023 - Güncelleme : 05.08.2023
Mardin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Yerlikaya'nın, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamaya göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığının istihbari çalışmaları sonucu Nusaybin ilçesi Bagok kırsalında J-SİHA ile tespit edilen teröristler, dün Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16'lar ve ATAK taarruz helikopterleriyle ateş altına alındı.

Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Mardin İl Jandarma Komutanlığından jandarma özel harekat ve komando ile güvenlik korucularının yer aldığı timler tarafından yapılan Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz Operasyonu kapsamında, bu sabah 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Bakan Yerlikaya, "Operasyonu gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek." ifadesini kullandı.

Paylaşımda, operasyona ait görüntüler de yer aldı.

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