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İzmir'de makilik alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde makilik alandaki yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Turgay Konuralp  | 05.08.2023 - Güncelleme : 05.08.2023
İzmir'de makilik alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

İzmir

Alınan bilgiye göre, Zeytinlik Mahallesi Gölcük yolunda Burak Y'ye ait 35 EV 541 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Yangın nedeniyle kullanılmaz hale gelen otomobildeki yolcuların yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

Otomobil yangının büyüyüp makilik alana sıçraması sonrası bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 2 helikopter, 11 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

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