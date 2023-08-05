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İnternetten satılan gezi tekneleri ve kişisel deniz araçlarına piyasa gözetimi uygulanacak

İnternetten satılan gezi tekneleri, kişisel deniz araçları ve gemi teçhizatına yönelik piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetinin yapılabilmesinin önü açıldı.

Mustafa Çalkaya  | 05.08.2023 - Güncelleme : 05.08.2023
İnternetten satılan gezi tekneleri ve kişisel deniz araçlarına piyasa gözetimi uygulanacak

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının "Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle gezi teknelerinin ve kişisel deniz araçlarının piyasaya arzı, dağıtımı veya hizmete sunulması aşamasında ya da ürünler piyasadayken bu ürünlerin gözetimi ve denetimine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Alınacak önlemler, piyasa gözetimi ve denetimi konularında Bakanlığın görev, yetki ve sorumlulukları, iktisadi işletmecilerin yükümlülükleri tespit edildi. Böylelikle internetten satılan gezi tekneleri, kişisel deniz araçları ve gemi teçhizatına yönelik piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetinin yapılabilmesinin önü açıldı.

Buna göre, teknik düzenlemelerin insan sağlığı ve güvenliğiyle ilgili hükümlerine uygun ürün, aksi ispatlanana kadar güvenli kabul edilecek. Teknik düzenlemenin bulunmadığı veya insan sağlığı ve güvenliğine ilişkin hükümler içermediği durumlarda bir ürünün güvenli olup olmadığının değerlendirilmesi ilgili yönetmelik kapsamında yapılacak.

Ürünün uygunsuzluğu konusunda yapılan her türlü ihbar, şikayet, ürün sebebiyle meydana gelen kazalar ve ürün hakkında elde edilen diğer bilgiler, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde kullanılacak.

Öte yandan, denetim görevlisi tanımı yeniden düzenlendi. Denizcilik fakültelerinden mezun olmayan liman başkanı ve yardımcıları da Bakanlık tarafından denetim görevlisi olarak görevlendirilebilecek.

Denetimler, ürünlere ve bu ürünlerin muhtemel kullanıcılarına ilişkin risk esaslı bir yaklaşımla belirlenen denetim planına göre, ilgili bölge liman başkanlığı tarafından yürütülecek.

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