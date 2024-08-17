Dolar
33.69
Euro
37.15
Altın
2,508.18
ETH/USDT
2,592.60
BTC/USDT
58,917.00
BIST 100
9,821.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir’in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı’nda çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor
logo
Gündem

Manisa'da yangın nedeniyle 1440 kişi tahliye edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Manisa'nın Gördes ve Salihli ilçelerinde çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmalarının devam ettiğini, 1440 kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

Yusuf Soykan Bal  | 17.08.2024 - Güncelleme : 17.08.2024
Manisa'da yangın nedeniyle 1440 kişi tahliye edildi

Ankara

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Manisa'nın Gördes ve Salihli ilçelerinde çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Çalışmalara ilişkin bilgi veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesi sebebiyle AFAD, jandarma ve polisimizin koordinesinde, Karayakup köyü 60, Yeniköy Mahallesi 260, Kale Mahallesi 200, Kemer Mahallesi 400, Kurttuhan Mahallesi 270 ve Hacıhıdır köyünden 250 vatandaşımız olmak üzere toplam 1440 vatandaşımız tahliye edildi. Yangını söndürme çalışmaları devam etmektedir. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AFAD, 5 ildeki yangınlarda 3 bin 583 kişinin tahliye edildiğini bildirdi
DMM, "İzmir'deki yangınlara gerekli müdahale yapılmıyor" iddialarını yalanladı
Manisa'da yangın nedeniyle 1440 kişi tahliye edildi
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Polat: Bolu'daki orman yangınında amacımız yayılımı durdurmak
Bakan Yumaklı, Karşıyaka’daki yangının 3 kişinin piknik amaçlı yaktığı ateş nedeniyle çıktığını açıkladı

Benzer haberler

AFAD, 5 ildeki yangınlarda 3 bin 583 kişinin tahliye edildiğini bildirdi

AFAD, 5 ildeki yangınlarda 3 bin 583 kişinin tahliye edildiğini bildirdi

DMM, "İzmir'deki yangınlara gerekli müdahale yapılmıyor" iddialarını yalanladı

Manisa'da yangın nedeniyle 1440 kişi tahliye edildi

Bakan Yumaklı, Karşıyaka’daki yangının 3 kişinin piknik amaçlı yaktığı ateş nedeniyle çıktığını açıkladı

Bakan Yumaklı, Karşıyaka’daki yangının 3 kişinin piknik amaçlı yaktığı ateş nedeniyle çıktığını açıkladı
Aydın'da makilik alandaki yangın kontrol altına alındı

Aydın'da makilik alandaki yangın kontrol altına alındı
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Karşıyaka ve Bayındır ilçelerinde 900 vatandaşımız tahliye edildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Karşıyaka ve Bayındır ilçelerinde 900 vatandaşımız tahliye edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet