Dolar
27.61
Euro
29.23
Altın
1,832.81
ETH/USDT
1,625.40
BTC/USDT
27,901.00
BIST 100
8,464.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi’ne saldırı başlattığını duyurdu Burdur'da Karanlıkdere Kanyonu'ndaki orman yangınına müdahale sürüyor -VTR-
logo
Gündem

Burdur'da Karanlıkdere Kanyonu'ndaki orman yangınına müdahale sürüyor

Burdur'un Altınyayla ilçesinde bulunan Karanlıkdere Kanyonu'ndaki ormanlık alanda 2 Ekim'de çıkan ve kontrol altına alındıktan sonra dün yeniden alevlenen yangın, söndürülmeye çalışılıyor.

Bilal Altıok, Burak Ünal  | 08.10.2023 - Güncelleme : 08.10.2023
Burdur'da Karanlıkdere Kanyonu'ndaki orman yangınına müdahale sürüyor

Burdur

Ballık köyü sınırlarında yer alan ve sarp yapısı nedeniyle karadan ulaşmanın güç olduğu kanyondaki yangına, sabahın ilk saatlerinden itibaren yeniden havadan yoğun müdahale başlatıldı.

Isparta Orman Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, yıldırım isabet etmesi nedeniyle çıkan orman yangınına 4 uçak, 15 helikopter, 26 arazöz, 3 iş makinesi, 350 yangın söndürme personeliyle müdahale edildiği bildirildi.

Paylaşımda, "Yangını en kısa sürede kontrol altına almak için gece gündüz demeden mücadelemiz devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Bölgeye giden Burdur Valisi Türker Öksüz ve İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder, söndürme çalışmalarını takip ediyor.

Karanlıkdere Kanyonu'nda 2 Ekim'de çıkan orman yangını 4 Ekim'de havadan müdahaleyle kontrol altına alınmış, 7 Ekim'de yeniden büyümüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meteorolojiden yurdun çeşitli bölgeleri için fırtına ve sağanak uyarısı
Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürüyor
Burdur'da Karanlıkdere Kanyonu'ndaki orman yangınına müdahale sürüyor
Zigana Tüneli ve Eğiste Hadimi Viyadükü'ne IRF'den birincilik ödülü
Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı

Benzer haberler

Burdur'da Karanlıkdere Kanyonu'ndaki orman yangınına müdahale sürüyor

Burdur'da Karanlıkdere Kanyonu'ndaki orman yangınına müdahale sürüyor

Kırklareli'nde ağaç işleme fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

İspanya'nın Kanarya Adaları'ndaki orman yangını nedeniyle 3 binden fazla kişi tahliye edildi

Orman yangınlarıyla mücadelede "küçükbaş hayvancılığın yaygınlaştırılması" önerisi

Orman yangınlarıyla mücadelede "küçükbaş hayvancılığın yaygınlaştırılması" önerisi
Hırvatistan'daki plastik depolama alanında çıkan yangın kontrol altına alındı

Hırvatistan'daki plastik depolama alanında çıkan yangın kontrol altına alındı
Hırvatistan'ın Osijek şehrinde plastik depolama alanında çıkan yangın sürüyor

Hırvatistan'ın Osijek şehrinde plastik depolama alanında çıkan yangın sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet