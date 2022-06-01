Dolar
16.39
Euro
17.46
Altın
1,848.92
ETH/USDT
1,819.70
BTC/USDT
30,140.00
BIST 100
2,568.76
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Manisa'da sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi

Manisa’nın Demirci ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

Nurullah Kalay   | 01.06.2022
Manisa'da sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi Fotoğraf: Nurullah Kalay/AA

Manisa

İlçe merkezi ve kırsal mahallelerde etkili olan yağış nedeniyle bir dere taştı, ev ve sokaklarda su baskınları yaşandı, park halindeki araçlar sürüklendi, tarım arazilerinde hasar oluştu.

Demirciköy Mahallesi'nden geçen dere, yatağındaki menfezin aşırı yağışla tıkanması sonucu taştı.

Derenin taşması nedeniyle mahallede park halindeki otomobiller sürüklendi, bir traktör ile bir motosiklet de suyla taşınan toprağın altında kaldı.

Sağanak ve dolu nedeniyle mahalledeki tarım arazilerinde de bazı ağaçlar kırıldı, bazıları yerinden söküldü. Çok sayıda arı kovanında hasar oluştu.

Mahalleye ulaşan İlçe Jandarma Komutanlığı, Demirci Belediyesi Arama Kurtarma ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Şube ve Trafik Zabıta ekipleri, yol açma ve toprak altında araçları kurtarma çalışması başlattı. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Eskişehir'de dolu ve sağanak nedeniyle oluşan su birikintilerinde araçlar mahsur kaldı
BM, Ankara'nın talebinin ardından yabancı dillerdeki 'Turkey'i 'Türkiye' olarak değiştirdi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, görme engelli hafızlık öğrencilerinin yıl sonu etkinliğine katıldı
Dışişleri Sözcüsü Bilgiç'ten Almanya'nın Türkiye aleyhindeki açıklamasına kınama
THY'den 'PCR test raporu' açıklaması

Benzer haberler

Eskişehir'de dolu ve sağanak nedeniyle oluşan su birikintilerinde araçlar mahsur kaldı

Eskişehir'de dolu ve sağanak nedeniyle oluşan su birikintilerinde araçlar mahsur kaldı

Manisa'da sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi

Manisalı 7 yaşındaki Karin Berra NASA'nın resim yarışmasında birinci oldu

Manisa'da kadınların 'kır papatyası' mesaisi başladı

Manisa'da kadınların 'kır papatyası' mesaisi başladı
Yudum Egemden ile Tohum Derneğinin 'delice zeytin' projesi tanıtıldı

Yudum Egemden ile Tohum Derneğinin 'delice zeytin' projesi tanıtıldı
Yangın sonrası ağaçlandırılan ormanlık alan gelinciklerle kırmızıya büründü

Yangın sonrası ağaçlandırılan ormanlık alan gelinciklerle kırmızıya büründü