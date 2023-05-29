Dolar
20.13
Euro
21.52
Altın
1,943.24
ETH/USDT
1,891.40
BTC/USDT
27,690.00
BIST 100
4,768.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Manisa'da sağanak su baskınlarına yol açtı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kamil Tekmen  | 29.05.2023 - Güncelleme : 29.05.2023
Manisa'da sağanak su baskınlarına yol açtı Fotoğraf: Kamil Tekmen/AA

Manisa

İlçe merkezinde yağış nedeniyle Turgutlu Adliyesi, Fatih Sanayi Sitesi'ndeki iş yerleri ve Alparslan Türkeş Kavşağı ile bazı evlerde su baskınları yaşandı.

Sağanak sonucu İzmir-Ankara kara yolunda oluşan su birikintileri nedeniyle maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Su baskınları sebebiyle araçlarında ve evlerinde mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Samsun’un Vezirköprü ilçesinde sağanak sele neden oldu
Araban'daki sağanak su baskınlarına neden oldu
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 74. sayısını yayımladı
Manisa'da sağanak su baskınlarına yol açtı
Kahramanmaraş’ta fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları zarar gördü

Benzer haberler

Manisa'da sağanak su baskınlarına yol açtı

Manisa'da sağanak su baskınlarına yol açtı

Tarladaki yuvasını korumak isteyen kuşun traktörü durdurduğu anları görüntüledi

Samsun'da sağanak sonucu oluşan sel nedeniyle su baskınları meydana geldi

Samsun ve Çankırı'da sağanak etkili oldu

Samsun ve Çankırı'da sağanak etkili oldu
Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı

Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı
18. Türkiye Üniversiteler Yaz Spor Oyunları Manisa'da devam ediyor

18. Türkiye Üniversiteler Yaz Spor Oyunları Manisa'da devam ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet