Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), küresel petrol arzının temmuzda önceki aya göre günlük 2,4 milyon varil artarak 101,5 milyon varile yükseldiğini açıkladı.

IEA: Küresel petrol arzı temmuzda günlük 2,4 milyon varil arttı Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), küresel petrol arzının temmuzda önceki aya göre günlük 2,4 milyon varil artarak 101,5 milyon varile yükseldiğini açıkladı.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Orta Doğu'daki Körfez üreticilerinin çatışmalar sırasında kaybedilen üretimi yeniden devreye almaya devam etmesiyle küresel petrol arzının temmuzda önceki aya göre günlük 2,4 milyon varil artarak 101,5 milyon varile yükseldiğini bildirdi.

IEA'nın Petrol Piyasası Raporu'na göre, küresel petrol arzındaki artışta Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun üretimindeki yükseliş etkili oldu.

Bu dönemde OPEC+ grubunun üretimi, Karadeniz'deki saldırıların Kazakistan'ın petrol üretimi ve ihracatını sekteye uğratmasına rağmen günlük 1,8 milyon varil arttı.

OPEC+ grubu dışındaki ülkelerin üretimi ise ABD ile İran arasındaki kısa süreli gerilimin azalmasının ardından Katar'ın petrol arzındaki toparlanmasının etkisiyle günlük 590 bin varil yükseldi.

Öte yandan, İran ile ABD arasındaki mutabakat zaptının çökmesinin ardından ay sonuna doğru gerilimin yeniden tırmanması ve Husilerle bağlantılı saldırıların Suudi Arabistan'a ait tankerleri ve enerji altyapısını hedef alması, Körfez üreticilerinin üretimi toparlama çabalarını tehdit ediyor.

Hürmüz Boğazı üzerinden ticaret akışının yeniden sağlanmasına yönelik müzakerelerin ilerleyeceği varsayımıyla, küresel petrol arzının bu yıl geçen yıla göre günlük 4,3 milyon varil azalarak ortalama 102 milyon varil seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Bununla birlikte, küresel petrol arzındaki artışa rağmen Körfez bölgesinde günlük 8,3 milyon varillik üretimin halen devre dışı olması nedeniyle toplam arz, geçen yılın aynı döneminin günlük 6,3 milyon varil altında kaldı.

Temmuz ve ağustos başında çatışmaların yeniden şiddetlenmesi ve deniz taşımacılığında yaşanan aksamalar üretimdeki toparlanmayı sekteye uğratırken, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin küresel petrol arzı tahmini de geçen ayki rapora göre günlük 1,7 milyon varil aşağı yönlü revize edildi.

OPEC+ grubunun petrol üretimi temmuzda bir önceki aya göre günlük yaklaşık 1 milyon 780 bin varil artarak 40 milyon 750 bin varile yükseldi. Bu dönemde Suudi Arabistan'ın üretimi günlük yaklaşık 900 bin varil artışla 8 milyon 240 bin varile, Rusya'nın üretimi ise yaklaşık 100 bin varil artışla 8 milyon 760 bin varile çıktı.

OPEC+ grubu dışındaki ülkelerin arzı ise günlük yaklaşık 590 bin varil artarak 60 milyon 750 bin varile yükseldi. Böylece küresel petrol arzı temmuzda önceki aya göre günlük yaklaşık 2 milyon 400 bin varil artışla 101 milyon 500 bin varile ulaştı.

Küresel petrol arzının bu yıl ortalama günlük 4,3 milyon varil azalması, gelecek yıl ise günlük 8,3 milyon varil artarak 110,3 milyon varile yükselmesi bekleniyor.

Bu yıl için talep tahmini aşağı yönlü revize edildi

IEA, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmaya devam etmesinin uluslararası petrol tedarik zincirlerinde aksamalara yol açması ve yüksek akaryakıt fiyatlarının tüketimi baskılaması nedeniyle bu yıla ilişkin küresel petrol talebi tahminini geçen ayki rapora göre günlük 510 bin varil aşağı yönlü revize etti.

Buna göre, küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla kıyasla günlük 1,6 milyon varil azalması bekleniyor.

Rapora göre, yüksek akaryakıt fiyatları petrol tüketimindeki hızlı toparlanmanın önünde engel oluştururken, açıklanan teslimat verileri talepteki en sert düşüşün geride kalmış olabileceğine işaret ediyor.

Normalleşmenin devam edeceği varsayımıyla küresel petrol talebinin kasım itibarıyla yeniden artışa geçmesi öngörülüyor.

Çeyreklik bazda ise talebin geçen yılın aynı dönemlerine göre yılın ikinci çeyreğinde günlük 4,9 milyon varil, üçüncü çeyreğinde ise 2,8 milyon varil azalması bekleniyor. Buna karşılık talebin ilk çeyrekte günlük 860 bin varil, son çeyrekte ise 580 bin varil artacağı tahmin ediliyor.

IEA, 2027'ye ilişkin günlük yaklaşık 2 milyon varillik talep artışı tahminini korurken, küresel petrol talebinin 105 milyon 700 bin varile ulaşacağını öngördü.