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Manisa'da kamyonet ile minibüs çarpıştı, 4 kişi yaralandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kamil Tekmen   | 05.12.2022
Manisa'da kamyonet ile minibüs çarpıştı, 4 kişi yaralandı Fotoğraf: Kamil Tekmen/AA

Manisa

İzmir-Ankara kara yolu Alparslan Türkeş Battı Çıktı Kavşağı'nda, sürücüleri henüz öğrenilemeyen 35 CHC 48 plakalı minibüs ile meyve ve sebze yüklü 35 YCA 12 plakalı kamyonet çarpışarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, minibüste sıkışan 2 kişiyi bulunduğu yerden çıkardı.

Kazada yaralanan 4 kişi, ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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