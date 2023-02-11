Dolar
18.83
Euro
20.12
Altın
1,865.33
ETH/USDT
1,522.10
BTC/USDT
21,687.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kahramanmaraş’ta Azerbaycan Caddesi’ndeki Gözde Sitesi enkazından 27 yaşındaki Muhammed isimli depremzedeyi kurtarma çalışmaları devam ediyor Adıyaman’da Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Çınar Apartmanının enkazından ses alan ekipler arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.
logo
Gündem

Manisa'da evlenen çift, düğün takılarını depremzedelere bağışladı

Manisa'da hayatlarını birleştiren Berkan Demir ile Dam Jennifer Demir, düğünlerinde hediye edilen takıları, depremzedelere gönderilmek üzere Türk Kızılay'a bağışladı.

Ahmet Bayram   | 11.02.2023
Manisa'da evlenen çift, düğün takılarını depremzedelere bağışladı Fotoğraf: Serkan Özcan/AA

Manisa

Almanya'da yaşayan Berkan Demir ile Dam Jennifer Demir, Manisa Öğretmenevi'nde düzenlenen törenle evlendi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremler ve "milli yas" nedeniyle düğünlerinin eğlence bölümünü iptal eden çift, törende hediye edilen takıları da depremzedelere gönderilmek üzere Türk Kızılay'a bağışladı.

Nikah merasimine katılan Türk Kızılay Manisa Şube Başkanı Atilla Efendioğlu, çifte bağış makbuzlarını verdi.

Efendioğlu, duyarlılıklarından dolayı Demir çiftine teşekkür ederek, "Bugün kardeşlerimiz ilk bağışlarını belirli miktar bir nakitle yaptılar fakat bize iletildiği üzere bugün nikahın sonunda gerçekleşecek takı törenindeki altınları bozdurup pazartesi günü afet bölgesine iletilmek üzere Türk Kızılay'a bağışlayacaklar, kendilerine minnettarız." dedi.

Damat Berkan Demir de önceden planladıkları düğünlerini, depremi haber alınca iptal etmeyi düşündüklerini ancak Almanya'dan gelen misafirleri nedeniyle eğlence kısmını iptal edip sade bir törenle evlenmeye karar verdiklerini söyledi.

Türkiye için zor bir zamanda ellerinden geldiği kadar destek olmaya karar verdiklerini belirten Demir, "Biz oradaki insanların çok ihtiyaçlarının olduğunu biliyorduk, her kuruşun değeri var. Eşimle böyle bir karar verdik." diye konuştu.

Dam Jennifer Demir de depremzedelerin ihtiyaçlarının daha önemli olduğunu dile getirerek, "Onların yiyecek ve barınma ihtiyaçları karşılansın istedik." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da Akademi Arama Kurtarma Ekibi enkazdan 13 kişiyi kurtardı
Sağlık çalışanlarının deprem sırasında kuvözdeki bebekleri koruma çabası kamerada
Depremin merkez üssü Pazarcık'ta depremzedeler için 1764 çadır kuruldu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 131 şüphelinin depremde yıkılan binalarla ilgili sorumluluğu tespit edildi
İletişim Başkanı Altun: Teyitsiz ve yalan bilgiler, kurtarma faaliyetlerine çok büyük zararlar verdi

Benzer haberler

Manisa'da evlenen çift, düğün takılarını depremzedelere bağışladı

Manisa'da evlenen çift, düğün takılarını depremzedelere bağışladı

Türk Kızılay, depremzedelere 5 aşevi, 326 mobil mutfak ve 86 ikram aracıyla hizmet veriyor

Sivil toplum kuruluşları depremden etkilenen illerde vatandaşlara yardım elini uzatıyor

Kaş’ın kardeş şehri Meis’ten depremzedelere yardım eli

Kaş’ın kardeş şehri Meis’ten depremzedelere yardım eli
Almanya depremzedelere vize kolaylığı sağlamayı planlıyor

Almanya depremzedelere vize kolaylığı sağlamayı planlıyor
Depremzede hamile kadın Muğla'da bebeğini kucağına aldı

Depremzede hamile kadın Muğla'da bebeğini kucağına aldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet