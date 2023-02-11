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Kahramanmaraş’da Hayrullah Mahallesi’ndeki Hacı Ali Apartmanı'nın enkazından ses alan ekipler, arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Adıyaman’da Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Çınar Apartmanının enkazından ses alan ekipler arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.
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Gündem, Asrın felaketi

Gaziantep'te 13 yaşındaki İkra Arslan 138 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yıkılan binanın enkazı altında kalan 13 yaşındaki kız çocuğu, 138 saat sonra kurtarıldı.

İbrahim Toprak, Halil İbrahim Sincar   | 11.02.2023
Gaziantep'te 13 yaşındaki İkra Arslan 138 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Gaziantep

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Gaziantep'te yürütülen arama kurtarma çalışmalarına, AFAD'ın Mardin ve Karabük ekipleri ile Karabük'ün Eskipazar ilçesinden giden gönüllüleri de destek veriyor.

Ekiplerin çalışması sonucu Yavuz Selim Mahallesi'ndeki Duygu Apartmanı'nın enkazından 13 yaşındaki İkra Arslan çıkarıldı.

Enkaz altından 138 saat sonra kurtarılan Arslan'ın, ekiplerle cep telefonuyla kaydedilen diyaloğunda, "Gerçekten çok iyi dayanmışım. Rabb'im korudu beni. İyi ki kurtarılmışım. Allah razı olsun, ne muradınız varsa versin. Bana soğuk su ve kola alır mısınız?" ifadelerini kullandığı duyuluyor.




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