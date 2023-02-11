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Kahramanmaraş’da Hayrullah Mahallesi’ndeki Hacı Ali Apartmanı'nın enkazından ses alan ekipler, arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Adıyaman’da Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Çınar Apartmanının enkazından ses alan ekipler arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.
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Gündem, Asrın felaketi

Gaziantep'te 13 yaşındaki çocuk 133 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yıkılan binanın enkazı altında kalan 13 yaşındaki kız çocuğu 133 saat sonra kurtarıldı.

Ekrem Payan, Ayhan Babat   | 11.02.2023
Gaziantep'te 13 yaşındaki çocuk 133 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Gaziantep

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Gaziantep'teki arama kurtarma çalışmalarına, Şırnak AFAD İl Müdürlüğü ve Şenoba Belediyesi ekipleri de destek veriyor.

Nurdağı ilçesinde yıkılan binanın enkazından ses geldiğinin tespit edilmesi üzerine ekiplerce yürütülen çalışmada 13 yaşındaki Esma Sultan'a ulaşıldı.

Enkaz altından 133 saat sonra kurtarılan Sultan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Esma Sultan'ın kendisini kurtaran ekiplerle diyaloğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kayıtlarda ekiplerin, "Sen bir mucizesin." sözü üzerine Sultan'ın, "Ama ailem öldü. Ben ne yapacağım?" ifadelerini kullandığı duyuluyor.




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