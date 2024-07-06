Dolar
32.67
Euro
35.41
Altın
2,391.58
ETH/USDT
3,053.50
BTC/USDT
57,790.00
BIST 100
10,851.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Berlin Olimpiyat Stadına giriş yaptı
logo
Gündem

Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Manisa'nın Kula ilçesinde, makilik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kamil Altıparmak  | 06.07.2024 - Güncelleme : 06.07.2024
Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Manisa

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Hamidiye Mahallesi yakınlarındaki makilik ve ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı ekipler, sevk edildi.

Yangın söndürme uçağının da destek verdiği söndürme çalışmalarına çevre ilçelerden takviye ekipler de katıldı.

Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
SGK'nin "emekliler.gov.tr" internet sitesi erişime açıldı
Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Jandarma'nın A Milli Futbol Takımı'na başarı dilediği videoyu paylaştı
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Hollanda futbol maçını izlemek üzere Berlin'de

Benzer haberler

Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

İzmir'de orman yangınına ekiplerce müdahale ediliyor

Lübnan'dan atılan roketlerin İsrail'de çıkardığı yangınlar 70 bin dönümden fazla alanı etkiledi

Çorum'da hatıra ormanında çıkan yangın söndürüldü

Çorum'da hatıra ormanında çıkan yangın söndürüldü
Amasya'da otluk alanda çıkıp ormana sıçrayan yangın söndürüldü

Amasya'da otluk alanda çıkıp ormana sıçrayan yangın söndürüldü
IKBY'li uzmanlara göre terör örgütü PKK çarşı yangınlarıyla bölgenin istikrarı ve kalkınmasını hedef alıyor

IKBY'li uzmanlara göre terör örgütü PKK çarşı yangınlarıyla bölgenin istikrarı ve kalkınmasını hedef alıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet