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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Jandarma'nın A Milli Futbol Takımı'na başarı dilediği videoyu paylaştı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonasında (EURO 2024) Hollanda karşısında yarı final için mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'na, Jandarma Genel Komutanlığınca hazırlanan videoyu paylaştı.

Zafer Fatih Beyaz  | 06.07.2024 - Güncelleme : 06.07.2024
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Jandarma'nın A Milli Futbol Takımı'na başarı dilediği videoyu paylaştı

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda ile karşılaşacağını anımsatarak, şu ifadelere yer verdi:

"Bu akşam Avrupa Şampiyonası yarı final yolunda rakibimiz Hollanda. Biz, 'bizim çocuklar'a sonuna kadar güveniyoruz. Zerzevan'da top oynayan çocuklarımızın da dünyanın dört bir yanında kalbi ay yıldız atan milyonların da duaları sizlerle. Haydi vurduğunuz gol, yolun sonu final olsun."

Jandarma Genel Komutanlığınca hazırlanan, Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı videoda, Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Zerzevan Kalesi yakınlarında top oynayan çocukların görüntüleri yer aldı.


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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Jandarma'nın A Milli Futbol Takımı'na başarı dilediği videoyu paylaştı
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