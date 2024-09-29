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Manisa Alaşehir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ahmet Bayram  | 29.09.2024 - Güncelleme : 29.09.2024
Manisa Alaşehir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Manisa

Serinyayla Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 14.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 uçak, 3 helikopter, 30 arazöz, 9 su ikmal aracı, 5 dozer ve 8 yer ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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