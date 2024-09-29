Yasa dışı yollarla sınırlardan geçmeye çalışan 9'u terör örgütü üyesi 12 kişi yakalandı
Türkiye'den Yunanistan'a, Suriye'den Türkiye'ye yaşa dışı yollarla geçmeye çalışan 9'u terör örgütü mensubu 12 kişinin yakalandığı bildirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, hudutların güvenliği için yasa dışı geçişlere karşı mücadelenin sürdüğü belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 29, 2024
Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 7’sinin FETÖ,… pic.twitter.com/nNIE5LkaAa
"Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 7'sinin FETÖ, 2'sinin PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.