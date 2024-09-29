Dolar
34.17
Euro
38.17
Altın
2,658.27
ETH/USDT
2,666.00
BTC/USDT
65,716.00
BIST 100
9,777.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
"Basketbol Gelişim Merkezi Açılış Töreni"
logo
Gündem

Yasa dışı yollarla sınırlardan geçmeye çalışan 9'u terör örgütü üyesi 12 kişi yakalandı

Türkiye'den Yunanistan'a, Suriye'den Türkiye'ye yaşa dışı yollarla geçmeye çalışan 9'u terör örgütü mensubu 12 kişinin yakalandığı bildirildi.

Oğuzhan Sarı  | 29.09.2024 - Güncelleme : 29.09.2024
Yasa dışı yollarla sınırlardan geçmeye çalışan 9'u terör örgütü üyesi 12 kişi yakalandı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, hudutların güvenliği için yasa dışı geçişlere karşı mücadelenin sürdüğü belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 7'sinin FETÖ, 2'sinin PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Somali'ye yardım malzemesi ulaştıracak "İyilik Gemisi" Mersin'den yola çıktı
AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı
Uşak'ta ormanlık alanda yangın çıktı
Yasa dışı yollarla sınırlardan geçmeye çalışan 9'u terör örgütü üyesi 12 kişi yakalandı
Manisa Alaşehir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Benzer haberler

Yasa dışı yollarla sınırlardan geçmeye çalışan 9'u terör örgütü üyesi 12 kişi yakalandı

Yasa dışı yollarla sınırlardan geçmeye çalışan 9'u terör örgütü üyesi 12 kişi yakalandı

Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 22 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB, Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü'nü videolu mesajla kutladı

MSB, Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü'nü videolu mesajla kutladı
TSK'ya muvazzaf subay alınacak

TSK'ya muvazzaf subay alınacak
MSB: (Lübnan'daki gelişmeler) Olası tahliye harekatı kapsamında ön planlama ve ön hazırlıklar yapılmaktadır

MSB: (Lübnan'daki gelişmeler) Olası tahliye harekatı kapsamında ön planlama ve ön hazırlıklar yapılmaktadır
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet