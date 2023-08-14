Manavgat'taki orman yangını kontrol altına alındı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Antalya
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Taşağıl Çaltepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
• 3 helikopter, 4 uçak, 7 arazöz, 6 su tankeriyle müdahale edildi— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) August 14, 2023
• 1,5 hektar ormanlık alan zarar gördü
Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı https://t.co/2hxKUCDpyL pic.twitter.com/6iNR8bd0R3
Ekiplerin, yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan ve 3 helikopter, 4 uçak, 7 arazöz, 6 su tankeriyle müdahalede ettiği yangın, kontrol altına alındı.
Yangında, 1,5 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü tespit edildi.
Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
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