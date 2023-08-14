Dolar
27.02
Euro
29.54
Altın
1,912.76
ETH/USDT
1,855.00
BTC/USDT
29,690.00
BIST 100
7,737.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
logo
Gündem

Manavgat'taki orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Ayşe Yıldız  | 14.08.2023 - Güncelleme : 14.08.2023
Manavgat'taki orman yangını kontrol altına alındı

Antalya

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

​​​​​​​Taşağıl Çaltepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin, yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan ve 3 helikopter, 4 uçak, 7 arazöz, 6 su tankeriyle müdahalede ettiği yangın, kontrol altına alındı.

Yangında, 1,5 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü tespit edildi.

Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afyonkarahisar'da minibüs ile kamyon çarpıştı, 25 kişi yaralandı
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Kamu İşveren Heyeti'nin zam teklifini değerlendirdi
Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 85. sayısını yayımladı
Manavgat'taki orman yangını kontrol altına alındı

Benzer haberler

Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Manavgat'taki orman yangını kontrol altına alındı

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Mardin'de çıkan orman ve örtü yangını kontrol altına alındı

Mardin'de çıkan orman ve örtü yangını kontrol altına alındı
Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet