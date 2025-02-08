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Malatya'da yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.

Orhan Yoldaş  | 08.02.2025 - Güncelleme : 08.02.2025
Malatya'da yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı Fotoğraf: Orhan Yoldaş/AA

Malatya

M.D. idaresindeki 44 J 3345 plakalı yolcu minibüsü, Malatya-Adıyaman kara yolu Suçatı Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkıp bariyere çarparak devrildi.

Kazada, minibüsteki 10 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Malatya Valiliğinden kazaya ilişkin yapılan açıklamada, minibüsün seyir halindeyken tekerinin patladığı ve kazada 10 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, "Yaralılar sağlık kuruluşlarına sevk edilmiştir. Kazaya, jandarma ve Bölge Trafik ekipleri hızlı bir şekilde müdahale etmiş olup, olayla ilgili incelemeler devam etmektedir." denildi.

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