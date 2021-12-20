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Malatya'da kar nedeniyle yolda mahsur kalan diyaliz hastası kurtarıldı

Malatya'nın Darende ilçesinde kar yağışı nedeniyle hastaneye girenken kapanan yolda mahsur kalan diyaliz hastası, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Ayhan İşcen, Volkan Kaşik   | 20.12.2021
Malatya'da kar nedeniyle yolda mahsur kalan diyaliz hastası kurtarıldı Fotoğraf: Ayhan İşcen/AA

Malatya

İlçede dün geceden bu yana etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Kırsalda yaşayıp haftanın belirli günü Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'nde diyaliz tedavisi gören hastalardan bazıları yoğun kar yağışı nedeniyle mağduriyet yaşadı.

Karabacak Mahallesi'nde tedavi için hastaneye gelen A.P'nin içerisinde bulunduğu otomobil, kapanan yolda mahsur kaldı.

Durumun bildirildiği Darende Belediyesi ekipleri, iş makinesiyle yolu açtı.

Hastaneye ulaşan A.P, belediye ekiplerine teşekkür etti.

Ulaşıma kapanan 60 mahallenin yolu açıldı

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışıyla ilgili ekipler, mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kar yağışının başladığı andan itibaren kar küreme, tuzlama ve solüsyon çalışmaları yapan ekipler, özellikle kar yağışının yoğun olarak yaşandığı Darende, Doğanşehir, Akçadağ, Hekimhan, Battalgazi, Arguvan ve Doğanyol'da gün içerisinde 60 mahallenin yolunu ulaşıma açtı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Hakan Demir, 13 ilçede ekiplerin iş makineleriyle çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

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