Emine Erdoğan, özel öğrencilere eğitim materyali taşıyan tırları uğurladı
Emine Erdoğan ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katılımıyla 7 tır, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törenle okullara gönderildi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye'nin 7 bölgesindeki özel çocuklara eğitim materyalleri taşıyan tırları, çocuklarla birlikte uğurladı.
Özel çocukların, hak ettikleri yaşam düzeyine ulaşabilmeleri, eşit eğitim imkanlarından yararlanabilmeleri amacıyla Milli Eğitim Bakanlığınca 2018'de başlatılan "Özel Çocuklara Özel Materyaller" projesi kapsamında, 7 bölgeye 7 tırın uğurlanması için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tören düzenlendi.
Törende Emine Erdoğan, Bakan Özer ve eşi Nebahat Özer ile Bakan Yardımcısı Petek Aşkar, özel çocuklarla bir araya geldi.
Üretimi yapılan materyallerin sergilendiği standı gezen Emine Erdoğan, çocuklarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Emine Erdoğan, özel eğitim alan çocuklarla tek tek ilgilendi, onlarla bir süre etkinlik yaptı.
Bakan Özer, Emine Erdoğan'a, çocuklarla resmedildiği tablo hediye etti.
Tören sonrasında Emine Erdoğan ve Özer, beraberindekilerle 7 tırı, 7 bölgeye uğurladı.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, projenin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürüdüğünü belirterek, şu ana kadar 400 bin özel eğitim materyalinin gönderildiğini söyledi.
Bakan Özer, bugün 117 bin özel eğitim materyalini daha 7 bölgeye göndereceklerini, 2022 yılı içerisinde 483 bin yeni özel eğitim materyali yaparak, 2022 sonu itibariyle 1 milyon materyali okullara ulaştırmış olacaklarını kaydetti. Özer, özel öğrencilerin materyalle ilgili hiçbir ihtiyacının kalmayacağını vurguladı.
Üretime azami önem verildi
Projeyle, Ar-Ge çalışmaları Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılan 146 çeşit materyalin üretimi, Ders Aletleri Yapım Merkezi, meslek liseleri ve özel eğitim meslek okullarında gerçekleştirildi.
Materyallerin fiziksel, mekanik ve kimyasal açıdan öğrencilerin sağlığı için risk oluşturmayacak şekilde üretimine azami önem verildi.
Materyaller, öğrencilerin ilgiyle kullanabileceği şekilde, sağlam, ergonomik ve sınıf içi kullanıma uygun ebatlarda hazırlandı.
Yapılan çalışma sonucu, türlerine göre belirlenen 39 materyalin tasarım tescili, 2 materyalin ise faydalı model tescili, bu yıl Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yapıldı. Diğer tescil çalışmalarına ise devam ediliyor.
"Özel Çocuklara Özel Materyaller" projesi kapsamında, 2021 yılına kadar 8 bin 100 sınıfa 8 bin 100 set, 400 binden fazla özel eğitim materyali gönderildi.
Bugün gönderilen tırlarda bulunan 3 bin setteki yaklaşık 117 bin materyalin, 3 bin özel eğitim sınıfı ve okuluna dağıtımı ile, son 3 yıllık süreçte 11 bin 100 sınıftaki özel çocuk, özel materyallerle buluşmuş olacak.
Materyal setleri, ilköğretim ve ortaöğretim okulları bünyesinde açılan hafif ve orta-ağır düzeyde zihinsel yetersizlik, otizm, görme ve işitme yetersizliği olan öğrencilerin eğitim gördüğü özel eğitim sınıfları başta olmak üzere özel eğitim okullarına devam eden özel çocuklara ulaştırılıyor.
Öğrenme süreçlerinin zenginleşmesi hedefleniyor
Kavram, okuma yazma, matematik, bilişsel beceriler, öz bakım, günlük yaşam, toplumsal uyum, sosyal iletişim gibi alanlarındaki becerilerin kazandırılmasına yönelik hazırlanan materyaller ile öğrencilerin öğrenme ve üretme süreçlerinin zenginleştirilmesi hedefleniyor.
Özel çocuklara özel materyaller, 4 ayrı set içeriyor. Orta-ağır düzeyde zihinsel yetersizlik ve otizmi olan öğrenciler için oluşturulan sette, örüntü küpleri, el kuklaları, kavram kartları gibi 46 parça ürün bulunuyor.
Hafif zihin yetersizliği ve otizmi olan öğrencilere yönelik sette geometri tahtası, dört işlem çarkı, renkli sıralama çubukları gibi 37 parça; görme yetersizliği olan öğrencilere özel sette ahşap geometrik dörtlü yapboz seti, herkes için tombala, market seti gibi 15 parça; işitme yetersizliği olan öğrencilere yönelik sette ise işaretin peşinde, zamanı öğrenelim, işlem trafiği gibi 25 parça ürün yer alıyor.
Öğrenci sayısına göre orta-ağır düzeyde zihinsel yetersizlik ve otizmi olan öğrenciler ile hafif zihin yetersizliği ve otizmi olan öğrencilere yönelik setlerden 1250'şer tane, işitme ve görme yetersizliği olan öğrencilere hazırlanan setlerden ise 250'şer tane tırlara yüklenerek, illere gönderildi.
Program kapsamında, ilk tır yine Emine Erdoğan'ın katılımıyla uğurlanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.