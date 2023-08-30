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Malatya'da ağır hasarlı bina patlayıcı yardımıyla yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da ağır hasarlı bir bina, patlayıcıyla kontrollü şekilde yıkıldı.

Orhan Yoldaş  | 30.08.2023 - Güncelleme : 30.08.2023
Malatya'da ağır hasarlı bina patlayıcı yardımıyla yıkıldı Fotoğraf: Orhan Yoldaş/AA

Malatya

Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi'nde depremlerde ağır hasar alan 9 katlı binanın yıkımında patlayıcı kullanıldı.

Uzman ekipçe güvenlik önlemlerinin alındığı bina, 200 kilogram patlayıcı, 2 bin 500 kapsül kullanılarak kontrollü yıkıldı.

Bazı vatandaşlar da yıkımı izledi.

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