Malatya'da ağır hasarlı bina patlayıcı yardımıyla yıkıldı
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da ağır hasarlı bir bina, patlayıcıyla kontrollü şekilde yıkıldı.
Malatya
Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi'nde depremlerde ağır hasar alan 9 katlı binanın yıkımında patlayıcı kullanıldı.
Uzman ekipçe güvenlik önlemlerinin alındığı bina, 200 kilogram patlayıcı, 2 bin 500 kapsül kullanılarak kontrollü yıkıldı.
Bazı vatandaşlar da yıkımı izledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.