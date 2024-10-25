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Malatya'da 6 bin 759 konutun kurası yarın çekilecek

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde büyük yıkıma uğrayan Malatya'da yapımı tamamlanan 6 bin 759 konutun kurası yarın çekilecek.

Orhan Yoldaş  | 25.10.2024 - Güncelleme : 25.10.2024
Malatya'da 6 bin 759 konutun kurası yarın çekilecek

Malatya

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yarın saat 14.00'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Ankara'dan bağlantıyla katılacakları törende kentteki 6 bin 759 konutun kurasının çekileceğini belirtti.

Er, "Bu kura ile birlikte Malatyamızda toplam 17 bin 438 konutumuzu hak sahiplerine teslim etmiş olacağız. Derdimize derman, yaramıza merhem oldukları ve şehrimize, hemşehrilerimize gösterdikleri yakın ilgi ve alakadan dolayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm bakanlarımıza ve emeği geçen herkese tüm hemşehrilerim adına şükranlarımı sunuyorum. İnşallah en kısa sürede her bir hemşehrimizin evine, iş yerine kavuşması için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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