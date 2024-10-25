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Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da depremzedeler yeni konutlarına yerleşiyor

Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki Gülderen Mahallesi'nde Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşa edilen konutlarına yerleşen Önal ailesi, yeni yuvalarından kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Mehmet Bayrak  | 25.10.2024 - Güncelleme : 25.10.2024
Hatay'da depremzedeler yeni konutlarına yerleşiyor Fotoğraf: Mehmet Bayrak / AA

Hatay

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin yıkıma neden olduğu kentte, vatandaşların yeni evlerinde güvenle oturabilmesi için yapılan binalar yükselmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Gülderen Mahallesi'nde yapımı tamamlanan konutlarına yerleşen Önal ailesi, yeni yuvalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Depremzede Cuma Önal (55), gazetecilere, depremden sonra eşi ve 3 çocuğuyla zor günler geçirdiklerini söyledi.

Konutların yapımında emeği geçen herkese teşekkür eden Önal, "Depremlerde ailemle ben iyi durumdaydık ama akrabalarımızdan kayıplarımız oldu. Aksaray Mahallesi'ndeki evimiz depremlerde hasar alarak yıkıldı. Böyle bir evi beklemiyorduk, çok şükür bizlere nasip oldu, evimiz çok güzel." dedi.

Önal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a deprem bölgesine desteklerinden dolayı ayrıca teşekkür etti.

Aysel Önal (56), depremlerde unutamayacakları acıları yaşadıklarını söyledi.

Evine kavuşmanın heyecanını yaşadığını anlatan Önal, "Evimizden çok memnunuz, emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Aksaray Mahallesi'ndeki yıkılan evimin aynısı sanki planı bile aynı. Tabii üzüldük biraz ama yavaş yavaş normale dönmeye çalışıyoruz."

Senanur Önal (16) da evlerinin çok güzel olduğunu kaydetti.

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