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KVKK'den siyasi partilerce seçimlerde işlenen kişisel verilere ilişkin duyuru

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesinde, seçimlerde siyasi partilerce işlenen kişisel verilere ilişkin duyuru yayımladı.

Kemal Karadağ  | 23.03.2023 - Güncelleme : 23.03.2023
KVKK'den siyasi partilerce seçimlerde işlenen kişisel verilere ilişkin duyuru

Ankara

Kurumun internet sitesinden yayımlanan duyuruda, seçim faaliyetleri kapsamında muhtelif kişisel verilerin işlendiği belirtildi.

Siyasi partilerin, yürüttükleri faaliyetler nedeniyle işledikleri kişisel veriler bakımından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yer alan "veri sorumluları"ndan olduğu vurgulanan duyuruda, siyasi partilerin, başta Siyasi Partiler Kanunu olmak üzere ilgili kanunlar gereğince kuruluş, üyelik, seçimlerde aday belirleme faaliyetleri, yetkili organlarının seçimi ve bunların ilgili mercilere bildirimi gibi işlemler kapsamında kişisel verileri işledikleri ve bu verileri yine ilgili hükümler çerçevesinde aktarabildikleri kaydedildi.

Duyuruda, siyasi partilerin, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun ilgili maddelerinde belirtilen şartlara dayalı olarak kişisel veri işlemesi gerektiği vurgulandı.

İlgili kişilerin özel nitelikli kişisel verisi olan "siyasi düşünce"sine ilişkin verilerin, Kanun'un, "Sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel verilerin Kanunlarda öngörülen hallerde ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenmesi mümkündür" hükmü gereğince işlenebileceği aktarıldı.

Duyuruda, siyasi partilerin, "açık rıza" işleme şartına dayanarak da veri işleyebileceği, bu durumda rızanın, belli bir konuya ilişkin olarak, bilgilendirmeye dayalı ve özgür irade ile alınmış olması gerektiğinin altı çizildi.

Siyasi partilerin sesli, görüntülü veya yazılı mesajlar göndermek amacıyla kişisel veri olan iletişim verisini işlemesinin sadece kendi üyeleri bakımından mümkün olduğu da kaydedildi.

Duyuruda, propaganda amacıyla vatandaşlara sesli, görüntülü veya yazılı mesajlar gönderilemeyeceğinin Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'da düzenlendiği hatırlatılarak bağımsız adayların vatandaşların kişisel verilerini bu amaçla işlememeleri gerektiği ifade edildi.

KVKK duyurusunda, seçim süreçlerinde kişisel veri işleme faaliyetlerinde bu hususlara uygun hareket edilmesi istendi.

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KVKK'den siyasi partilerce seçimlerde işlenen kişisel verilere ilişkin duyuru

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