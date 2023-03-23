Dolar
19.04
Euro
20.70
Altın
1,977.26
ETH/USDT
1,749.00
BTC/USDT
27,504.00
BIST 100
5,016.24
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Kovid-19 iznine gönderilen taksirli suç hükümlüleri cezaevi listelerine eklenmeden oy kullanabilecek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Kovid-19 iznine gönderilen taksirli suçlardan hükümlülerin, cezaevi listelerine dahil edilmeyerek oy kullanabileceklerine karar verdi.

Aylin Dal  | 23.03.2023 - Güncelleme : 23.03.2023
Kovid-19 iznine gönderilen taksirli suç hükümlüleri cezaevi listelerine eklenmeden oy kullanabilecek

Ankara

Silivri İlçe Seçim Kurulu, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde, oy kullanabilecek nitelikteki hükümlülerin listesini Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumundan talep etti.

Cezaevi ise 7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereği 15 Nisan 2020'den itibaren kurumlarına teslim olmalarının akabinde Kovid-19 iznine gönderilen taksirli suç hükümlülerinin hazırlanacak listelere dahil edilip edilmeyeceklerini sordu.

Silivri İlçe Seçim Kurulu, konuya ilişkin YSK'den görüş istedi.

YSK, yaptığı değerlendirme sonucunda Kovid-19 iznine gönderilen taksirli suçlardan hükümlülerin, cezaevi listelerine dahil edilmeyerek oy kullanabileceklerine, karar örneğinin tüm il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilmesine hükmetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adıyaman'da enkaz döküm alanı havadan görüntülendi
Türkiye'deki Dünya Saati etkinliğinde ışıklar, depremlerde hayatını kaybedenler için kapatılacak
Kahramanmaraş'ta 4,2 büyüklüğünde deprem
DİB, İskenderun'da günde 3 bin kişiye iftar ve sahur verecek
İncirli köyünde dağlardan kopan dev kayalar evlere ağır hasar verdi

Benzer haberler

Kovid-19 iznine gönderilen taksirli suç hükümlüleri cezaevi listelerine eklenmeden oy kullanabilecek

Kovid-19 iznine gönderilen taksirli suç hükümlüleri cezaevi listelerine eklenmeden oy kullanabilecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Sayın Cumhurbaşkanımızın yolu açık olsun

Seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilmek isteyen 18 kişi YSK'ye başvurdu

YSK 3 cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunu reddetti, 9 başvuruda eksik evrak tespit etti

YSK 3 cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunu reddetti, 9 başvuruda eksik evrak tespit etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak başvurusu YSK'ye yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak başvurusu YSK'ye yapıldı
Seçmenlerce aday gösterilecek cumhurbaşkanı adaylarının başvuru süresi bitti

Seçmenlerce aday gösterilecek cumhurbaşkanı adaylarının başvuru süresi bitti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet