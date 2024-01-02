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Kütahya'da sahipsiz köpekler 20 küçükbaş hayvanı telef etti

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ağıla giren sahipsiz köpekler, 20 küçükbaş hayvanı telef etti.

Alibey Aydın  | 02.01.2024 - Güncelleme : 02.01.2024
Kütahya'da sahipsiz köpekler 20 küçükbaş hayvanı telef etti

Kütahya

Göbel köyünde Levent Güdücü'ye ait evinin bahçesindeki ağıla giren çok sayıda sahipsiz köpek, küçükbaş hayvan sürüsüne saldırdı.

Saldırıda küçükbaş hayvanlardan 20'si telef olurken, 19'u da yaralandı.

Güdücü, gazetecilere, sahipsiz köpek sürüsünün ağılın kapısını zorlayarak açtıktan sonra içeri girdiklerini ve hayvanları parçalayarak telef ettiğini söyledi.

Olayın bildirilmesi üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekipleri ağıla gelerek inceleme yaptı.

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