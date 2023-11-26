Kütahya'da kar ulaşımı olumsuz etkiledi
Kütahya'nın Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu, kar nedeniyle ağır araç trafiğine kapatıldı.
Bursa
Karayolları Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İnegöl - Domaniç yolu, Kocayayla mevkisi yoğun kar nedeniyle ağır taşıt trafiğine kapatılmıştır." bilgisine yer verildi.
Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri ise ağır araç trafiğine kapatılan yolda, kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.