KGM: Sel afetiyle mücadele kapsamında 180 personel ve 150 makina ile çalışmalar sürüyor
Karayolları Genel Müdürlüğü Samsun, Sinop, Kastamonu ve Amasya'da yaşanan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel afetiyle mücadele kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 180 personel ve 150 makina ile çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.
Ankara
Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sel afetinden etkilenen söz konusu illerde İçişleri Bakanlığı koordinesinde çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Selden etkilenen ulaşım akslarında gerekli müdahalelerin yapıldığı kaydedilen paylaşımda, "Trafik kontrollü olarak sağlanmaktadır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 180 personel ve 150 makina parkı ile çalışmalarımız devam etmektedir." bilgisine yer verildi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.