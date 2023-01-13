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Gündem, Yeşil hat

Kuraklıkla mücadele için neler yapmamız gerekiyor?

Ömer Faruk Çalışkan   | 13.01.2023
Kuraklıkla mücadele için neler yapmamız gerekiyor?

Türkiye’de birçok bölge, yağışsız bir hava sisteminin etkisi altına. Kuraklık tehlikesi yavaş yavaş yüzünü gösteriyor. Peki bu kurak iklim şartlarına nasıl uyum sağlanacak? Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş hem içinden geçtiğimiz krizi hem de çözüm için yol haritasını tarif ediyor.   Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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