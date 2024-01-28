Küçükçekmece'de İETT otobüsünün karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Küçükçekmece'de İETT otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
İstanbul
Kartaltepe Mahallesi D-100 kara yolu yan yolda seyir halinde olan 34 JY 5853 plakalı İEET otobüsü, aynı yönde giden 59 TJ 139 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.
• İETT otobüsü, seyir halindeki araca arkadan çarptı— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) January 28, 2024
• Çarpmanın etkisi ile araç refüje ve başka bir araca çarparak durabildi
• 2 kişi hastaneye kaldırıldı
İstanbul Küçükçekmece'de İETT otobüsünün karıştığı kazada 2 kişi yaralandı https://t.co/THmSnfUzti pic.twitter.com/uc6hW3RWYv
Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç, önce refüje ardından D-100 kara yolundaki 34 UU 6574 plakalı başka bir hafif ticari araca çarparak durabildi.
İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle araçlarda sıkışan ve hafif yaralanan iki kişi ekipler tarafından bulundukları yerden çıkarıldı.
İki yaralıya kaza yerindeki sağlık görevlilerince müdahale edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.