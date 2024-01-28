Dolar
30.32
Euro
32.94
Altın
2,018.53
ETH/USDT
2,297.20
BTC/USDT
42,606.00
BIST 100
8,346.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Meteorolojiden İstanbul için kar uyarısı

İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren kar yağışı bekleniyor.

Fatma Sevinç Çetin  | 28.01.2024 - Güncelleme : 28.01.2024
Meteorolojiden İstanbul için kar uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da beklenen yağışların bu akşam saatlerinden itibaren genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve orta kuvvette kar, yükseklerde ise kuvvetli kar şeklinde olması öngörülüyor.

Yağışların, salı sabah saatlerine kadar kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına, kuzey kesimlerde zaman zaman kuvvetli kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde buzlanma, don olayı, görüş mesafesinde azalma, kuvvetli rüzgarla kısa süreli fırtına sebebiyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meteorolojiden İstanbul için kar uyarısı
Küçükçekmece'de İETT otobüsünün karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Deprem sonrası enkaz altındayken bile eşlerini, annelerini, babalarını düşündüler
Depremde yüzlerce kişiyi enkazdan çıkaran Malatya İtfaiyesi konteynerde görevlerini sürdürüyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, geçen yıl 1 milyon 200 bine yakın çağrıyı cevapladı

Benzer haberler

Meteorolojiden İstanbul için kar uyarısı

Meteorolojiden İstanbul için kar uyarısı

Küçükçekmece'de İETT otobüsünün karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Muş'ta karla kaplı stadı taraftarlar ve kurum personeli temizledi

Iğdır'ın dağ köyleri ve yüksek kesimleri beyaza büründü

Iğdır'ın dağ köyleri ve yüksek kesimleri beyaza büründü
Başkentte kar yağışı etkili oldu

Başkentte kar yağışı etkili oldu
Karla kaplı Bolu Dağı havadan görüntülendi

Karla kaplı Bolu Dağı havadan görüntülendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet