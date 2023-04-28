Küçükçekmece’de halı imalathanesindeki yangına müdahale sürüyor
Küçükçekmece’de halı imalathanesinde dün çıkan yangın sürüyor.
İstanbul
Halkalı Merkez Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde 3 bloklu iş merkezinin halı imalathanesi bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. 9 katlı binanın bodrumunda başladıktan sonra diğer katlara da sıçrayan yangın üst katlarda kontrol altına alındı.
Öte yandan İş merkezinde bulunan Akit Medya da yangın nedeniyle zarar gördü.