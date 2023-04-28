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Küçükçekmece’de halı imalathanesindeki yangına müdahale sürüyor

Küçükçekmece’de halı imalathanesinde dün çıkan yangın sürüyor.

Muhammed Gencebay Gür  | 28.04.2023 - Güncelleme : 28.04.2023
Küçükçekmece’de halı imalathanesindeki yangına müdahale sürüyor

İstanbul

Halkalı Merkez Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde 3 bloklu iş merkezinin halı imalathanesi bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. 9 katlı binanın bodrumunda başladıktan sonra diğer katlara da sıçrayan yangın üst katlarda kontrol altına alındı.

Öte yandan İş merkezinde bulunan Akit Medya da yangın nedeniyle zarar gördü.

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