İstanbul'da halı imalathanesinde yangın çıktı
İstanbul Küçükçekmece'de bir binanın bodrum katında bulunan halı imalathanesinde çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
İstanbul
Halkalı Merkez Mahallesi'nde Akit Medya'nın da içinde yer aldığı 3 bloklu iş merkezinin bodrum katındaki halı imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, 9 katlı binanın diğer katlarına da sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi.
Yangın nedeniyle binada bulunan çalışanlar tahliye edildi.
Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.