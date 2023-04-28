Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katılacak.
(Ankara/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 12. Genel Kurulunun açılış konuşmasını yapacak.
(TBMM/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, metroda vatandaşlarla bir araya gelecek, Ostim Altıneri Bulvarı'ndaki esnafı, Gelir İdaresi Misafirhanesi ve Başkent Öğretmen Evi'nde kalan depremzedeleri ziyaret edecek, Sincan Belediyesi Fuar Alanı'nda halkla buluşacak.
(Ankara/14.00-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Giresun ve Kocaeli mitinglerine katılacak.
(Giresun/13.30/Kocaeli/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı ve AK Parti Şanlıurfa milletvekili adayı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi trambüs seferlerinin başlaması programına katılacak, Şanlıurfa Şoförler Odası üyeleriyle buluşacak, AK Parti Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışını yapacak.
(Şanlıurfa/13.00/14.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul milletvekili adayı Murat Kurum, Bağcılar'da kentsel dönüşüm toplantısına katılacak, Bağcılar, Küçükçekmece ve Esenyurt'ta halka seslenecek.
(İstanbul/10.00-17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul milletvekili adayı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa'da sivil toplum kuruluşu başkanları ile kahvaltıya katılacak, esnafa ziyarette bulunacak, Hürriyet Mahallesi'nde lokal açılışı ile mahalle buluşmasına iştirak edecek. Soylu, Bayrampaşa Altıntepsi Mahalle Buluşması ile Sultangazi'de düzenlenecek gençlik buluşmasına katılacak.
(İstanbul/09.00-20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'da seçim koordinasyon merkezi açılışına katılacak, Kocaeli Kongre Merkezi'nde vatandaşlara hitap edecek.
(İstanbul/14.30/Kocaeli/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ni ziyaret edecek, AK Parti Beylikdüzü teşkilat toplantısına katılacak, Beylikdüzü muhtarları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş insanları ile buluşacak.
(İstanbul/11.45/14.30/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
6- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, valiliği, partisinin il başkanlığını, belediyeyi ziyaret edecek, Rizeliler Derneği Buluşması ile halk buluşması programlarına katılacak, esnaf ziyaretinde bulunacak.
(Yalova/12.00-18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
7- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, partisinin Ordu İl Başkanlığında basın toplantısı düzenleyecek.
(Ordu/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
8- Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Çankaya Bahçelievler Mahallesi'nde esnaf ziyareti yapacak, "Gençlerle Yürüyüş" etkinliğine katılacak.
(Ankara/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Uludağ Ekonomi Zirvesi 2023" programına katılacak.
(Sakarya/09.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AK Parti Bursa milletvekili adayı Mustafa Varank, HackMasters Yarışması'na ve TEKNOFEST 2023 Açılış Töreni'ne, Bursa'da Keles Belediyesi toplu açılış törenine, Şehreküstü seçim ofisi açılışına ve Tech-In Bursa Girişimcilik Merkezi açılış törenine iştirak edecek.
(İstanbul/10.00/11.45/Bursa/15.30-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Tarım ve Orman Bakanı ve AK Parti Kahramanmaraş milletvekili adayı Vahit Kirişci, Afyonkarahisar'da tarım sektörü temsilcileriyle toplantı yapacak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Kütahya'da tarım sektörü temsilcileri, köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelecek.
(Afyonkarahisar/10.30/14.00/Kütahya/17.00-19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Açılış Töreni'ne katılacak.
(Adana/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak-mart dönemi turizm istatistikleri ile mart ayına ilişkin hizmet üretici fiyat endeksi ve dış ticaret verilerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında yurt dışında sandık kurulan temsilciliklerde oy verme işlemi devam ediyor.
(Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’in açılış gösterisi, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.
(İstanbul/11.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Üsküp Yatılı Erkek Kur'an Kursu temel atma törenine katılacak, Hızırbey Camisi'nde cuma namazı kıldıracak, Altıyol Meydanı'nda "Kırklarelili Hemşehrilerimizle Dualarda Buluşuyoruz" programına katılacak.
(Kırklareli/10.30/13.14/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, konfederasyon genel merkezinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü programı ile 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adana Müzesi'nin açılış törenine katılacak.
(Adana/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir milletvekili adayı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Urla'da spor salonu ve stadyum alanında sporcularla buluşup meydana yürüyecek. Meydandaki stantlar ve AK Parti İlçe Başkanlığına ziyarette bulunacak Kasapoğlu, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda televizyon programına katılacak.
(İzmir/10.45/11.00/12.00/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Spor Toto Süper Lig'in 32. haftası Corendon Alanyaspor-HangiKredi Ümraniyespor maçıyla başlayacak.
(Antalya/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasının açılış maçında Gençlerbirliği, Bodrumspor'u konuk edecek.
(Ankara/20.00) (Fotoğraflı)
4- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin play-off çeyrek final ikinci maçında Fenerbahçe Beko, Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla karşı karşıya gelecek.
(Pire/21.30) (Fotoğraflı)
5- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in play-off 1. turunda İzmir Büyükşehir Belediyespor ile Yenimahalle Belediyespor üçüncü maçta karşı karşıya gelecek.
(İzmir/16.30) (Fotoğraflı)
6- Formula 1'de sezonun 4. ayağı Azerbaycan Grand Prix'sinin sıralama turları yapılacak.
(Bakü/16.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.