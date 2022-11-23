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Küba Devlet Başkanı Bermudez, Anıtkabir'i ziyaret etti

Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez, Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirdi.

Behlül Çetinkaya   | 23.11.2022
Küba Devlet Başkanı Bermudez, Anıtkabir'i ziyaret etti Fotoğraf: Mehmet Kaman/AA

Ankara

Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Bermudez, beraberindeki heyetle Anıtkabir'de Aslanlı Yol'dan yürüyerek Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Bermudez ve beraberindekiler mozoleye çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Daha sonra Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektiren Bermudez ve beraberindeki heyet, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Bermudez, deftere şu ifadeleri yazdı:

"Küba heyeti, Başkomutan Fidel Castro'nun Küba Cumhuriyeti için bir ilham kaynağı olarak tanımladığı modern Türk ulusunun kurucu babası Kemal Atatürk'e yürekten saygı ve hürmetlerini sunmak için burayı ziyaret ediyor. Küba ve Türk halkları olarak her iki ulusun da kurucularının mirası olan ortak değerlere sahibiz."

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