Dolar
18.63
Euro
19.19
Altın
1,736.64
ETH/USDT
1,165.60
BTC/USDT
16,566.00
BIST 100
4,773.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Türkiye'nin Yapay Zeka Küresel Ortaklığı üyelik başvurusu onaylandı

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Yapay Zeka Küresel Ortaklığı’na (GPAI) üyelik başvurusunun, Tokyo'da düzenlenen GPAI Bakanlar Konseyi Toplantısı’nda onaylandığını bildirdi.

Behlül Çetinkaya   | 23.11.2022
Türkiye'nin Yapay Zeka Küresel Ortaklığı üyelik başvurusu onaylandı

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye'nin GPAI üyelik başvurusunun 22 Kasım'da Tokyo'da düzenlenen GPAI Bakanlar Konseyi Toplantısı’nda oydaşmayla onaylanmasını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, GPAI'nın yapay zekayla ilgili önceliklere ilişkin en son araştırmaları ve uygulamaları desteklemek suretiyle yapay zeka alanındaki teori ve uygulama arasındaki boşluğu kapatmayı amaçlayan çok paydaşlı bir girişim olduğuna vurgu yapıldı.

Oluşumun, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatının (OECD) insan-merkezli değerlere dayanan ve yapay zekanın güvenilir, sorumlu ve sürdürülebilir kullanımını teşvik eden Yapay Zeka Tavsiyeleri doğrultusunda uluslararası işbirliğini geliştirmek amacıyla bilim, sanayi, sivil toplum, hükümetler, uluslararası kuruluşlar ve akademik çevrelerin uzmanlığını bir araya getirdiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

"OECD'nin kurucu üyesi, NATO müttefiki ve hızla gelişmekte olan yapay zeka ekosistemine sahip bir G20 üyesi olarak Türkiye, bu alandaki uluslararası işbirliğine aktif katkılarda bulunmaktadır. Ülkemiz şimdi GPAI üyeliği sayesinde bir yandan bu platformda yapay zekanın sorumlu bir şekilde geliştirilmesi ve kullanılmasına yönelik sürdürülen uluslararası işbirliğine katma değer sağlayacak; diğer yandan da güvenilir yapay zekayı benimsemek, çok-disiplinli araştırmaları paylaşmak, bilgi boşluklarını belirlemek, eş güdümü en üst düzeye çıkarmak, potansiyel sınamaları tespit etmek ve indirgemek amacıyla GPAI kapsamındaki çok paydaşlı işbirliğinden yararlanabilecektir."

Açıklamada, Türkiye'nin yapay zekanın etik ve sorumlu kullanımını teşvik edecek olup ortak değerleri ve hedefleri doğrultusunda GPAI’nın çalışmalarına aktif şekilde iştirak etmeyi öngördüğünün altı çizildi.​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Düzce depreminin Marmara'da beklenen depremi tetiklemesi öngörülmüyor
Cerablus'ta 7 DEAŞ'lı terörist yakalandı
Türkiye'nin Yapay Zeka Küresel Ortaklığı üyelik başvurusu onaylandı
Küba Devlet Başkanı Bermudez, Anıtkabir'i ziyaret etti
Müzisyen Onur Şener cinayetinin iddianamesi kabul edildi

Benzer haberler

Türkiye'nin Yapay Zeka Küresel Ortaklığı üyelik başvurusu onaylandı

Türkiye'nin Yapay Zeka Küresel Ortaklığı üyelik başvurusu onaylandı

İsveç'in Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Türkiye, Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze denemesini kınadı

Türkiye'den Gazze'deki yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Türkiye'den Gazze'deki yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığından Ahıska sürgününde hayatını kaybedenler için anma mesajı

Dışişleri Bakanlığından Ahıska sürgününde hayatını kaybedenler için anma mesajı
PKK eylemi nedeniyle İsviçre’nin Ankara Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı, Dışişleri Bakanlığına çağırıldı

PKK eylemi nedeniyle İsviçre’nin Ankara Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı, Dışişleri Bakanlığına çağırıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet