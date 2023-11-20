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Kop Dağı Geçidi'nde kar ve tipi ulaşımda aksamalara yol açıyor

Bayburt-Erzurum kara yolundaki 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi'nde kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Beşir Kelleci  | 20.11.2023 - Güncelleme : 20.11.2023
Kop Dağı Geçidi'nde kar ve tipi ulaşımda aksamalara yol açıyor

Bayburt

Bölgede dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla etkisini sürdürüyor. Yoğun tipi nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü güzergahta sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, ağır tonajlı bazı araçlar yolda kaldı.

Bayburt Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, bölgedeki tipi ve yağış nedeniyle ağır tonajlı ile kış lastiği kullanmayan araçların geçişine izin verilmiyor. Ekipler, geçidi kullanan diğer araçların sürücülerini dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.

Karayolları ekipleri ise yolu trafiğe açık tutmak için ana güzergahta temizlik ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

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Kop Dağı Geçidi'nde kar ve tipi ulaşımda aksamalara yol açıyor

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