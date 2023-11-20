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Türkiye ve KKTC vatandaşları, Refah Sınır Kapısı'ndan geçerek Mısır'a ulaştı

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşlarından oluşan 87 kişi, Gazze'deki Refah Sınır Kapısı'ndan geçerek Mısır'a ulaştı.

Büşranur Koca  | 20.11.2023 - Güncelleme : 20.11.2023
Türkiye ve KKTC vatandaşları, Refah Sınır Kapısı'ndan geçerek Mısır'a ulaştı

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, bugün, Türkiye ve KKTC vatandaşları Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır tarafına geçti.

Söz konusu grubun önce Kahire'ye getirileceği, 21 Kasım'da ise hava yoluyla Türkiye'ye intikal etmelerinin öngörüldüğü bildirildi.





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