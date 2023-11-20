Türkiye ve KKTC vatandaşları, Refah Sınır Kapısı'ndan geçerek Mısır'a ulaştı
Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşlarından oluşan 87 kişi, Gazze'deki Refah Sınır Kapısı'ndan geçerek Mısır'a ulaştı.
Ankara
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, bugün, Türkiye ve KKTC vatandaşları Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır tarafına geçti.
Söz konusu grubun önce Kahire'ye getirileceği, 21 Kasım'da ise hava yoluyla Türkiye'ye intikal etmelerinin öngörüldüğü bildirildi.
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