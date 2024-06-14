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Konya'da yeni bir obruk oluştu

Konya'nın Çumra ilçesinde yeni bir obruk oluştu.

Mehmet Berat Bayındır  | 14.06.2024 - Güncelleme : 14.06.2024
Konya'da yeni bir obruk oluştu

Konya

Çumra Sulaması Ana iletim kanalı olan Apa Alemdar İsale Kanalı'nın 18. kilometresinde, tarihi Kısıkyayla regülatörünün yakınlarında yeni bir obruk daha meydana geldi.

Yetkililerden edinilen bilgiye göre, çökme sonucu kanalda oluşan obruğun çapının 5, derinliğinin ise 15 metre olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

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