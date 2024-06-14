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SOLOTÜRK, gösteri uçuşu yapacağı Finlandiya'ya havada 3 yakıt ikmali yaparak ulaştı

SOLOTÜRK, Vaasa Airshow kapsamında gösteri uçuşu yapacağı Finlandiya'ya intikal sürecini animasyon içeren videoyla paylaştı.

Utku Şimşek  | 14.06.2024 - Güncelleme : 14.06.2024
SOLOTÜRK, gösteri uçuşu yapacağı Finlandiya'ya havada 3 yakıt ikmali yaparak ulaştı

Ankara

SOLOTÜRK'ün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Vaasa Airshow kapsamında Finlandiya'da 15-16 Haziran'da gösteri uçuşu gerçekleştirecek ekibin intikal süreci anlatıldı.

Konya'daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan SOLOTÜRK'e ait iki F-16 ve 101'inci Asena Filo Komutanlığına ait 1 tanker uçağın yer aldığı intikal süreci toplam 4 saat sürdü.

Konya'dan havalanan SOLOTÜRK'e ait iki F-16, Romanya, Polonya ve Baltık Denizi üzerinde 3 yakıt ikmali yaptı. Uçuşa SOLOTÜRK Kol Komutanı Binbaşı Murat Bakıcı liderlik yaptı. Bakıcı'ya SOLOTÜRK Gösteri Pilotu Binbaşı Yasin Dikkule eşlik etti.

Öte yandan, Vaasa Havalimanı'ndaki gösteri uçuşlarına ilişkin bilgiler SOLOTÜRK'ün sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak.

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