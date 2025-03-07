Konya'da sahipsiz köpeğin saldırdığı bebek hayatını kaybetti
Konya'nın Merkez Karatay ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırdığı 2 yaşındaki bebek öldü.
Konya
Başak Mahallesi Şehit Erdal Özçelik Sokak'ta Suriye uyruklu 2 yaşındaki Rana El Selci çok sayıda sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.
Çevrede bulunan vatandaşların müdahalesiyle bebek saldırgan köpeklerden kurtarıldı.
Yaralı bebek, ambulansla kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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