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Konya'da sahipsiz köpeğin saldırdığı bebek hayatını kaybetti

Konya'nın Merkez Karatay ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırdığı 2 yaşındaki bebek öldü.

Anıl Kuru  | 07.03.2025 - Güncelleme : 08.03.2025
Konya'da sahipsiz köpeğin saldırdığı bebek hayatını kaybetti

Konya

Başak Mahallesi Şehit Erdal Özçelik Sokak'ta Suriye uyruklu 2 yaşındaki Rana El Selci çok sayıda sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

Çevrede bulunan vatandaşların müdahalesiyle bebek saldırgan köpeklerden kurtarıldı.

Yaralı bebek, ambulansla kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.






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