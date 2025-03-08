Dolar
36.48
Euro
39.55
Altın
2,912.40
ETH/USDT
2,148.10
BTC/USDT
86,800.00
BIST 100
10,507.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Amasya'da idare mahkemesi kurulması kararı Resmi Gazete'de

Adalet Bakanlığının, İdare Mahkemesinin Kurulmasına ve Yargı Çevresinin Belirlenmesine İlişkin Kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Fatih Gökbulut  | 08.03.2025 - Güncelleme : 08.03.2025
Amasya'da idare mahkemesi kurulması kararı Resmi Gazete'de

Ankara

Adalet Bakanlığınca Amasya'da idare mahkemesi kurulmasına karar verildi.

Adalet Bakanlığının, İdare Mahkemesinin Kurulmasına ve Yargı Çevresinin Belirlenmesine İlişkin Kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun'un 2. maddesinin birinci ve ikinci fıkraları uyarınca, İçişleri, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıklarının olumlu görüşleri alınarak, Amasya İdare Mahkemesinin kurulmasına ve yargı çevresinin Amasya ilinin mülki sınırları olarak belirlenmesine karar verildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Amasya İdare Mahkemesi kurulması kararının Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini bildirdi

Bakan Tunç, söz konusu karara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yargılamaların makul sürede sonuçlandırılması, adaletin gecikmeden tecelli etmesi ve mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla kararlılıkla adım atmaya devam ettiklerini belirtti.

Bölgelerin coğrafi durumlarını ve iş hacmini dikkate alarak yapılan çalışmalar sonucunda Amasya'da idare mahkemesi kurduklarını bildiren Tunç, şunları kaydetti:

"Amasya İdare Mahkemesi kurulma kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece idare mahkemesi kurulu il sayımızı 71'e yükseltmiş olduk. Yeni kurulan mahkememizin yargı teşkilatımıza, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, İİT Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda konuştu
Amasya'da idare mahkemesi kurulması kararı Resmi Gazete'de
Konya'da sahipsiz köpeğin saldırdığı bebek hayatını kaybetti
Belgrad Ormanı'nda bulunduktan sonra yaşamını yitiren Ece Gürel'in ön otopsisi tamamlandı
Milli Savunma Bakanlığından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımı

Benzer haberler

Amasya'da idare mahkemesi kurulması kararı Resmi Gazete'de

Amasya'da idare mahkemesi kurulması kararı Resmi Gazete'de

Orman Genel Müdürlüğü 4 bin 500 geçici işçi alacak

Zorunlu Deprem Sigortası azami teminat tutarı 1 milyon 704 bin 162 TL'ye yükseltildi

Kırgızistan ile yapılan 2 milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de

Kırgızistan ile yapılan 2 milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de
Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta bazı bölgeler sanayi alanı olarak belirlendi

Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta bazı bölgeler sanayi alanı olarak belirlendi
Menkul satış sözleşmelerine dövizle ödeme esnekliği

Menkul satış sözleşmelerine dövizle ödeme esnekliği
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet