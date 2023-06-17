Konya'da sağanak nedeniyle tarım arazilerini su bastı
Konya'nın Karapınar ilçesinde, sağanak nedeniyle tarım arazilerinde su baskınları meydana geldi.
Konya
Konya'nın Karapınar ilçesine bağlı Çukurca yaylasında, akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı, bir süre sonra yerini sağanağa bıraktı.
Şiddetli yağış nedeniyle kısa sürede ekili tarım arazilerini su bastı.
Yağışın ardından suyla kaplanan tarım arazileri zarar gördü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.