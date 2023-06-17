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Konya'da sağanak nedeniyle tarım arazilerini su bastı

Konya'nın Karapınar ilçesinde, sağanak nedeniyle tarım arazilerinde su baskınları meydana geldi.

Fatih Arslan  | 17.06.2023 - Güncelleme : 17.06.2023
Konya'da sağanak nedeniyle tarım arazilerini su bastı

Konya

Konya'nın Karapınar ilçesine bağlı Çukurca yaylasında, akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı, bir süre sonra yerini sağanağa bıraktı.

Şiddetli yağış nedeniyle kısa sürede ekili tarım arazilerini su bastı.

Yağışın ardından suyla kaplanan tarım arazileri zarar gördü.

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