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Hatay Belen'de ağır hasarlı binaların yıkımına başlandı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'ın Belen ilçesinde, ağır hasarlı binaların yıkımına başlandı.

Mert Murat Yaşar  | 17.06.2023 - Güncelleme : 17.06.2023
Hatay Belen'de ağır hasarlı binaların yıkımına başlandı Fotoğraf: Mert Murat Yaşar / AA

Hatay

Depremde yıkılan ve acil yıkılması gereken binaların yıkımı ve enkaz kaldırma işlemlerinin tamamlanmasının ardından ağır hasarlı binaların yıkımına geçildi.

Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, AA muhabirine, İçişleri Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde ilçede çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

İlçedeki ağır hasarlı 697 binadan 184'üne yapılan tespitler çerçevesinde itirazlar olduğunu aktaran Yılmaz, "Geri kalan 513 binada yaptığımız ihaleler neticesinde yıkım işlemlerine başlamış bulunuyoruz. 4 aylık bir süre içerisinde binaların tamamının yıkılıp temizlenmesini ve depremin etkisinden kurtarılmasını planlıyoruz." diye konuştu.

Çalışmaların süratle devam ettiğini belirten Yılmaz,​​​​​​​ vatandaşların ağır hasarlı binalar ve çalışma yapılan bölgelere yaklaşmaması gerektiğini kaydetti.

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