Dolar
23.62
Euro
25.83
Altın
1,957.84
ETH/USDT
1,731.80
BTC/USDT
26,538.00
BIST 100
5,475.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Ankara-Konya kara yolu sağanak nedeniyle Bala ayrımında ulaşıma kapandı

Ankara-Konya kara yolu Ankara istikameti sağanak sonrası oluşan taşkın nedeniyle bir süre ulaşıma kapandı.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 17.06.2023 - Güncelleme : 18.06.2023
Ankara-Konya kara yolu sağanak nedeniyle Bala ayrımında ulaşıma kapandı Fotoğraf: Metin Aktaş / AA

Ankara

Başkentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak, bazı bölgelerde ulaşımda aksamalara yol açtı.

Ankara-Konya kara yolunun Bala kavşağı Ankara istikameti, yağışın etkisiyle ulaşıma kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.

Bölgeye gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Metro İstanbul, bugün işletmeye kapatılacak hat ve istasyonları duyurdu
Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
İzmir'de sağanak dolayısıyla suyla dolan alt geçitte bir araç mahsur kaldı
Kız Kulesi ile Galata Kulesi'nde her akşam ışık ve lazer gösterisi yapılıyor
Ankara-Konya kara yolu sağanak nedeniyle Bala ayrımında ulaşıma kapandı

Benzer haberler

Ankara-Konya kara yolu sağanak nedeniyle Bala ayrımında ulaşıma kapandı

Ankara-Konya kara yolu sağanak nedeniyle Bala ayrımında ulaşıma kapandı

Doğu Akdeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı

Eskişehir'de şiddetli sağanak ve dolu etkili oldu

Aydın'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Aydın'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Marmara ve Ege Bölgeleri için sağanak uyarısı

Marmara ve Ege Bölgeleri için sağanak uyarısı
Bingöl'de etkili olan sağanak iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu

Bingöl'de etkili olan sağanak iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet