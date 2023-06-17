Ankara-Konya kara yolu sağanak nedeniyle Bala ayrımında ulaşıma kapandı
Ankara-Konya kara yolu Ankara istikameti sağanak sonrası oluşan taşkın nedeniyle bir süre ulaşıma kapandı.
Ankara
Başkentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak, bazı bölgelerde ulaşımda aksamalara yol açtı.
Ankara-Konya kara yolunun Bala kavşağı Ankara istikameti, yağışın etkisiyle ulaşıma kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
Bölgeye gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri suyun tahliyesi için çalışma başlattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.