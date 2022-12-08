Dolar
18.64
Euro
19.68
Altın
1,788.23
ETH/USDT
1,278.20
BTC/USDT
17,180.00
BIST 100
4,855.92
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Konya'da köpeğe ateş ettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde sahipsiz köpeğe ateş ettiği iddiasıyla yakalanan şüpheli cezaevine gönderildi.

Yalçın Dinç   | 08.12.2022
Konya'da köpeğe ateş ettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı

Konya

Osmancık Mahallesi'nde bir köpeğe ateş ettiği iddiasıyla dün gözaltına alınan H.H.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dün Kadınhanı Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, 6 Aralık'ta köpeğe ateş eden kişinin suç aletiyle yakalandığı, hakkında gerekli tahkikatın başlatıldığı belirtilmişti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Konya'da köpeğe ateş ettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı
Ordu'da internetten araç kiralamak isteyen kişi dolandırıldı
Bakan Kurum: Yaklaşık sıfır enerjili binalar uygulamasını 81 şehrimizde uygulamaya geçiriyoruz
Prof. Dr. Teoman Duralı, Zeytinburnu'nda anıldı
KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Akdeniz'de arama kurtarma eğitimleri icra etti

Benzer haberler

Konya'da köpeğe ateş ettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı

Konya'da köpeğe ateş ettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı

Düzce'de pitbull saldırısına uğrayan kişi yaralandı

MAZLUMDER "sahipsiz başıboş köpeklere" ilişkin rapor hazırladı

Konya'da eğitim uçağının düşmesi sonucu yaralanan pilot taburcu edildi

Konya'da eğitim uçağının düşmesi sonucu yaralanan pilot taburcu edildi
Aksaray'da kuyuya düşen köpeği AFAD ekipleri kurtardı

Aksaray'da kuyuya düşen köpeği AFAD ekipleri kurtardı
Siirt'te çöp konteynerine atılan köpek yavrularını temizlik personeli kurtardı

Siirt'te çöp konteynerine atılan köpek yavrularını temizlik personeli kurtardı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet