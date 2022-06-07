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Konya'da ekili alanlar sular altında kaldı

Konya'nın Derebucak ilçesinde aralıklarla etkili olan yağış, ekili alanların sular altında kalmasına yol açtı.

Abdülhamit Yaşar   | 07.06.2022
Konya'da ekili alanlar sular altında kaldı

Konya

Derebucak Pınarbaşı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Orhan Bozkurt, ilçede sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkisini sürdüren yağışların özellikle Gembos Ovası'ndaki ekili alanları sular altında bıraktığını söyledi.

Yağışın devam ettiğini belirten Bozkurt, zaman zaman dolunun da etkili olduğunu vurguladı.

Bozkurt, "Yağışlar sebebiyle Gembos Ovası'ndaki ekili alanlarımız maalesef sular altında kaldı. Tarlalar adeta göle dönüştü. Yaklaşık 29 bin dekarlık alana sahip ovada, 10 bin dekarlık alanın sular altında olduğunu öngörüyoruz. Ovada ayçiçeği, şeker ve dermason fasulye, barbunya, çilek, silajlık mısır, şeker pancarı gibi ürünler ekili. Suyla kaplı alanlarda bazı ürünlerde zarar söz konusu." diye konuştu.

Bozkurt, çiftçinin zararının tespiti için çalışma yapılacağını sözlerine ekledi.​​​​​​​

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